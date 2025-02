Serie A, Juventus-Empoli 4-1: la doppietta di Kolo Muani e i gol di Vlahovic e Conceicao firmano la rimonta. I bianconeri scavalcano la Lazio

Alle ore 12:30 è iniziata la partita tra Juventus ed Empoli, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa. I toscani sono passati in vantaggio a sorpresa al 4' con il gol dell'ex di De Sciglio, ma nella ripresa è arrivata la rimonta dei bianconeri con la doppietta di Kolo Muani (due gol in tre minuti) e le reti di Vlahovic e Conceicao. Da segnalare l'espulsione di Maleh all'84, che ha lasciato gli uomini di D'Aversa in 10. In seguito a questa vittoria la Juventus scavalca momentaneamente la Lazio e sale al quarto posto in classifica a 40 punti, mentre l'Empoli resta sedicesimo a quota 21.