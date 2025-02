Serie A, Torino-Milan 2-1: decide Gineitis, Milinkovic-Savic para un rigore a Pulisic. Roma a -4 dai rossoneri

Alle ore 18 è andata in scena la partita tra Torino e Milan, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa. La gara si apre con un autogol comico dei rossoneri: Maignan rinvia e colpisce Thiaw, con la palla che termina lentamente in porta. Il Diavolo ha l'opportunità di pareggiare al minuto 32, ma Pulisic si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic e fallisce il rigore. Nella ripresa gli uomini di Conceicao continuano a spingere e collezionano numerose occasioni, ma si scontrano sempre contro il muro eretto dal portiere dei granata fino al 74', quando Reijnders lascia partire un sinistro potentissimo e pareggia i conti. Due minuti dopo però il Torino si riporta in vantaggio e vince la partita: Sanabria batte velocemente una punizione, Gineitis scappa dalla marcatura e buca Maignan con un mancino imprendibile. In seguito a questa sconfitta il Milan resta settimo a 41 punti (+4 dalla Roma), mentre il Torino scavalca il Genoa e sale all'undicesimo posto a quota 31.