Serie A, il Como sbanca il Franchi e batte 0-2 la Fiorentina: a segno Diao e Paz

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Fiorentina e Como, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, e si è conclusa a sorpresa con un clamoroso 0-2 per gli ospiti. I lariani hanno fornito una grandissima prestazione e hanno portato a casa la vittoria segnando un gol per tempo con Diao al 41' e Paz al 66'. Grazie a questo successo il Como sale al tredicesimo posto a 25 punti, mentre la Viola resta sesta a quota 42.