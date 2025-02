Serie A, il Cagliari ferma l'Atalanta sullo 0-0: Dea a -3 dall'Inter seconda e a -4 dal Napoli capolista

Alle ore 15 è andata in scena al Gewiss Stadium la partita tra Atalanta e Cagliari, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 0-0. La gara è stata molto combattuta e la Dea, nonostante il maggior numero di occasioni, non è riuscita a sfondare il muro eretto dagli uomini di Nicola. In seguito a questo pareggio l'Atalanta sale a 51 punti e si porta a -3 dall'Inter seconda e a -4 dal Napoli capolista, mentre il Cagliari è tredicesimo a quota 25.