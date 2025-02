Serie A, Empoli-Atalanta 0-5: doppietta di Lookman. Nerazzurri a -3 dall'Inter capolista

'Manita' dell'Atalanta in trasferta: al Castellani i nerazzurri battono l'Empoli 5-0 e si portano a quota 54 punti in classifica, a -3 dall'Inter capolista e a -2 dal Napoli secondo. Al 27' l'Atalanta passa in vantaggio grazie all'autogol di Gyasi, al 33' Retegui raddoppia e al 43' Lookman cala il tris. Al 55' l'attaccante ex Leicester firma la doppietta personale e il poker nerazzurro prima del quinto gol di Zappacosta al 74'.