Il gol di Vlahovic al 12' del primo tempo è quello che permette alla Juventus di superare il Cagliari per 1-0 nella trasferta in Sardegna che chiudeva la domenica di Serie A, in attesa di Roma-Monza domani sera. Un successo che permette ai bianconeri di staccare la Lazio e rimanere da soli al 4° posto con 49 punti.