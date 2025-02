Serie A, Bologna-Como 2-0: a segno De Silvestri e Fabbian, lariani in 10 dal 38'. I felsinei agganciano la Juventus a 37 punti

Alle ore 20:45 è andato in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Bologna e Como, valido per la ventitreesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. A sbloccare la partita ci ha pensato De Silvestri al minuto 25 e dal 38' i felsinei hanno approfittato della superiorità numerica in seguito all'espulsione di Fadera (doppia ammonizione per proteste). Nella ripresa gli uomini di Italiano hanno gestito il vantaggio e al 66' hanno chiuso i conti con Fabbian. Grazie a questo successo il Bologna aggancia la Juventus a 37 punti al quinto posto in classifica, mentre il Como resta quindicesimo a quota 22 (+2 dalla zona retrocessione).