La Lega Serie A ha reso noti date e orari per i match dalla 27esima alla 29esima giornata. La Roma di Claudio Ranieri giocherà domenica 2 marzo alle 18:00 contro il Como allo Stadio Olimpico, contro l’Empoli in trasferta domenica 9 marzo alle 18:00 e infine domenica 16 marzo alle 15:00 in casa contro il Cagliari.

(legaseriea.it)

