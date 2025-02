Dopo la vittoria con l'Eintracht in Europa League, la Roma ospita il Napoli nella 23esima giornata di campionato. E il pubblico romanista celebra Stephan El Shaarawy, che con il Genoa ha raggiunto quota 300 presenze in giallorosso: "300 volte insieme. Grazie Stephan", lo striscione comparso in Tribuna Tevere.