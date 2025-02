Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Napoli nella 23esima giornata. Tra gli azzurri in campo schierati da Antonio Conte ci sono anche quattro ex giallorossi: Juan Jesus, Spinazzola, Politano e Lukaku. Proprio Leonardo Spinazzola sblocca il match al 29' con un pallonetto che beffa Svilar. Un minuto prima del gol Lorenzo Pellegrini, in panchina, è stato inquadrato mentre ironicamente insultava l'ex esterno della Roma: "Va******** Spina".