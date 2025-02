Roma-Napoli: nelle ultime cinque stagioni nessuno come i giallorossi con i gol oltre il 90'

Con un lampo di Angelino al 92' la Roma riacciuffa il pari contro il Napoli e ottiene un punto importante per la classifica e per il morale. Un gol nel finale che non è una casualità: come riporta il portale di statistiche infatti in Serie A nelle ultime cinque stagioni nessuna è stata come la Roma in merito a gol segnati dopo il 90', ben 28.

28 - Nelle ultime cinque stagioni di #SerieA (dal 2020/21), la #Roma è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol dal 90' in avanti nel massimo torneo: 28 (a 27 la Lazio). Arrembaggio.#RomaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2025