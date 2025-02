Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Napoli, valida per la 23esima giornata di campionato. In Curva Sud compare uno striscione: "Per una Roccaraso libera...riaprite le trasferte". Il riferimento è a quanto accaduto domenica scorsa nella località quando è stata presa d’assalto da migliaia di turisti provenienti dalla Campania.