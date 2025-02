ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni. Cristante e Rensch dall'inizio, dubbio Dybala

Tra l'Eintracht Francoforte e il Milan in Coppa Italia, c'è il Napoli. Alle 20.45 la Roma ospita la squadra di Antonio Conte nella 23esima giornata di campionato. E, con uno sguardo alla gara con i rossoneri, Claudio Ranieri opta per qualche cambio: terzetto difensivo confermato con Mancini-Hummels-Ndicka, in mezzo al campo Cristante dovrebbe prendere il posto di Paredes, affiancato da Koné e Pisilli, sulla fascia destra spazio a Rensch. Davanti c'è il dubbio Dybala dal primo minuto: l'argentino potrebbe riposare almeno inizialmente.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala; Dovbyk.

All.: Ranieri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

All.: Conte.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Bindoni - Tegoni. IV uomo: Faliciani. VAR: Meraviglia. AVAR: Abisso.