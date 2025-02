ROMA-NAPOLI: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Dopo aver ritrovato la vittoria in trasferta e aver strappato l'accesso ai playoff di Europa League, la Roma è attesa questa sera dal big match contro il Napoli di Conte. La partita, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, andrà in scena alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. I giallorossi si trovano al nono posto in classifica a 30 punti, mentre i partenopei sono in vetta a quota 53.

Ranieri è pronto a riconfermare gran parte della formazione vista contro l'Eintracht Francoforte e tra le novità potrebbe esserci il ritorno di Cristante dal 1' al posto di Paredes. Inoltre Pellegrini dovrebbe partire dalla panchina e al suo posto è atteso Pisilli.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E IN STREAMING

Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

Diffidati Roma: Mancini, Cristante, Koné, Saelemaekers.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

LE QUOTE

ROMA-NAPOLI 1 X 2 EUROBET 3.10 3.05 2.45 SISAL 3.10 3.10 2.50 PLANETWIN365 3.05 3.10 2.47 SNAI 3.05 3.05 2.45

LR24