Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Napoli valida per al 23esima giornata di campionato (gli azzurri sono in vantaggio dal 29' per 1-0 grazie alla rete di Spinazzola). Nel corso del primo tempo per ben due volte, intorno al 24' e al 27', i tifosi del Napoli presenti all'Olimpico, quelli non residenti nella Regione Campania, hanno intonato un coro provocando: "Lavali col fuoco, oh Vesuvio lavali col fuoco". Poi anche il resto dello stadio ha seguito il coro.