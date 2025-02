Dopo la bella vittoria ottenuta contro il Porto ai playoff di Europa League, la Roma ricomincia a pensare al campionato. Nel posticipo del lunedì sera, allo stadio Olimpico arriva il fanalino di coda Monza fresco di cambio in panchina. Come di consueto quando ci sono le partite infrasettimanali, Claudio Ranieri non interverrà in conferenza stampa per presentare il match contro i brianzoli.