Roma-Monza: Nesta diventa il 135° allenatore incontrato da Ranieri in carriera. Meglio di lui solo Nereo Rocco e Mazzone

Dopo l'esonero di Salvatore Bocchetti è tornato sulla panchina del Monza Alessandro Nesta, che questa sera torna allo stadio Olimpico per la prima volta da allenatore. Per lui sarà la prima sfida ufficiale contro Claudio Ranieri, un traguardo che coinvolge anche il tecnico giallorosso: come scrive il portale di statistiche infatti Nesta è diventato di fatto il 135° allenatore affrontato in carriera dal tecnico romano (agguantato Bernardini): meglio di lui solo Nereo Rocco (171) e Carlo Mazzone (149).

135 - Alessandro Nesta è il 135° allenatore diverso affrontato da #ClaudioRanieri in #SerieA. Solo due tecnici ne hanno incontrati di più nel massimo torneo italiano a girone unico: Nereo Rocco (171) e Carlo Mazzone (149) – a quota 135 anche Fulvio Bernardini. Eterno.#RomMon pic.twitter.com/oMIZcxRt78 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2025