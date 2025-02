ROMA-MONZA: le formazioni UFFICIALI. Torna Hummels. Dybala in panchina, Soulé-Baldanzi alle spalle di Shomurodov

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma ospita il Monza nel monday night della 26esima giornata di campionato. Per la sfida delle 20.45 allo Stadio Olimpico, che può dare ai giallorossi la possibilità di avvicinarsi in classifica a Milan e Bologna, Claudio Ranieri opta per qualche cambio: in difesa torna Hummels nel terzetto con Mancini e Ndicka, a centrocampo spazio a Cristante e Pisilli, fresco di rinnovo. Sulle corsie il tecnico sceglie Saelemaekers e Angeliño. Davanti è assente Dovbyk, ai box per un problema all'adduttore, e riposa Dybala: spazio alla coppia Soulé-Baldanzi alle spalle di Shomurodov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Saud, Paredes, Koné, Celik, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, El Shaarawy.

All.: Ranieri.

MONZA: Turati; Lekovic, Brorsson, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Keita, Zerli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato.

All.: Nesta.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Bindoni - Tegoni. IV uomo: Galipò. VAR: Mazzoleni. AVAR: Ghersini.

PREPARTITA

19.45 - La Roma annuncia le scelte di Ranieri:

19.30 - L'arrivo della squadra allo Stadio Olimpico:

19.27 - Ufficiale la formazione della Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

18.45 - Pisilli giocherà titolare contro il Monza. Lo riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante.