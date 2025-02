Roma-Monza: le info per i tifosi. Cancelli aperti dalle 18:15

Domani sera la Roma sarà impegnata contro il Monza nel secondo monday night della stagione. I cancelli dello Stadio Olimpico saranno aperti a partire dalle 18:15. Queste le info utili per i tifosi comunicate dal club:

"I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15. Il suggerimento è di partire da casa per tempo, arrivando ai cancelli del prefiltraggio almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Per qualunque necessità il giorno della partita, dalle 9 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000). Il Call Center potrà essere contattato anche per mail (callcenter@asroma.it) o compilando il form. Sarà a disposizione dei tifosi giallorossi anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61 a partire dalle 18.15. Anche in occasione di Roma-Monza, sia nel pre sia nel post gara, gli abbonati Serie A Plus, Classic Extra e con disabilità al 100% potranno ritirare e scoprire il contenuto del pack giallorosso! Vi basterà recarvi presso la lounge all’interno dello Stadio Centrale del Tennis, vicino all’AS Roma Store in viale delle Olimpiadi. Per ritirare l’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento Serie A Plus o Classic extra della stagione 2024-25. (...) È sempre attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina. Anche per questa stagione, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria. Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 (ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento."

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE