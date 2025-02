Roma-Juventus: sfida su Dazn in chiaro (FOTO)

Dazn ha scelto le prossime partite che saranno trasmesse in chiaro. La possibilità di trasmetterle in chiaro è offerta dal bando per i diritti-televisivi della Serie A e, secondo il sito sportivo, la piattaforma streaming ha scelto due match, di cui uno potrebbe essere chiave nella corsa scudetto. Infatti, le gare selezionate da Dazn sono Atalanta-Inter in programma nella 29esima giornata di Serie A e Roma-Juventus, sfida valida per il 31esimo turno di campionato.

