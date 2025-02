Parma, Djuric salta la Roma: trauma distorsivo al ginocchio destro e interessamento del legamento collaterale mediale

Grande tegola per il Parma di Fabio Pecchia. Uscito al minuto 31 della sfida contro il Cagliari a causa di un infortunio, Milan Djuric si è sottoposto nella giornata odierna a degli esami strumentali e l'esito ha confermate le sensazioni negative iniziali: "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che il calciatore Milan Djuric, a seguito degli esami strumentali e della visita ortopedica effettuata oggi, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del legamento collaterale mediale". Si tratta quindi di un infortunio che lo terrà ai box per circa 3/4 settimane, motivo per cui sarà costretto a saltare la partita contro la Roma in programma domenica 16 febbraio alle ore 18.