PARMA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

A quattro giorni di distanza dal ritorno del playoff di Europa League contro il Porto (in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico), la Roma affronta oggi alle ore 18 il Parma nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

In vista dell'impegno europeo Ranieri è intenzionato a effettuare un massiccio turnover: davanti a Svilar pronto il trio Mancini-Nelsson-Ndicka, sugli esterni Saelemaekers e Salah-Eddine (in vantaggio su Angelino), mentre a centrocampo la coppia formata da Paredes e uno tra Gourna-Douath e Koné. Sulla trequarti, invece, agiranno Baldanzi ed El Shaarawy alle spalle di Shomurodov.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Parma-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Bernabè, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny.

ROMA: Svilar; Mancini, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Baldanzi, El Shaarawy; Shomurodov.

LE QUOTE

PARMA-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.65 3.30 2.05 SISAL 3.75 3.25 2.05 PLANETWIN365 3.75 3.40 2.00 SNAI 3.65 3.35 2.05

