Parma, esonerato Pecchia: fatale la sconfitta contro la Roma

Salta un'altra panchina in Serie A. In seguito alla sconfitta per 0-1 contro la Roma, il Parma ha deciso di esonerare Fabio Pecchia. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la scelta è già stata comunicata all'allenatore e ora si attende soltanto il comunicato ufficiale. I crociati si trovano attualmente al terzultimo posto in classifica con 20 punti in 25 giornate e la salvezza dista appena una lunghezza.