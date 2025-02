Monza: rientro vicino per Pessina, ma resta in dubbio per la Roma

Matteo Pessina, capitano del Monza, è infortunato dallo scorso 10 novembre a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale. Dopo quattro mesi e mezzo il centrocampista è vicino al rientro in campo: per la partita contro la Roma rimane in dubbio, è più probabile invece che rientri contro il Torino nella partita successiva. La stagione dei biancorossi, finora piena di difficoltà, è stata caratterizzata anche dai tanti infortuni, che hanno impedito ad Alessandro Nesta e poi Salvatore Bocchetti di schierare le formazioni migliori.