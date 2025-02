All'U-Power Stadium di Monza sta andando in scena la partita tra Monza e Lecce, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, e il risultato è fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. La brutta notizia per l'allenatore Alessandro Nesta è però l'ammonizione ricevuta da Armando Izzo per un fallo su Tete Morente: il difensore centrale era diffidato, motivo per cui a causa di questo cartellino giallo salterà la sfida contro la Roma in programma lunedì 24 febbraio alle ore 20:45.