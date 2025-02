La scalata di Ranieri: 21 punti in 9 giornate, solo il Napoli come la Roma. +6 sulla Lazio, +7 sull'Atalanta

Il pareggio del Napoli all'Olimpico contro la Lazio e la vittoria di ieri della Roma a Parma ha permesso alla squadra di Ranieri di diventare la più in forma del campionato, insieme proprio alla capolista. 21 punti nelle ultime 9 giornate, infatti, è il bottino della Roma, equivalente a quello del Napoli e come nessun'altra squadra in Serie A.

L'Inter, battuta ieri sera dalla Juventus, è ferma infatti a 20 punti nelle ultime 9 giornate, 2 in più rispetto a Milan e bianconeri che sono 4a e 5a in questa classifica. 6 i punti 'mangiati' alla Lazio in questo tratto, 7 quelli all'Atalanta, addirittura 13 sulla Fiorentina.