Inter, Zalewski: "Sono arrivato in un contesto molto grande, è uno step importante per la mia carriera"

Nicola Zalewski, passato dalla Roma all'Inter nella sessione invernale di calciomercato, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni relative alla vecchia esperienza in giallorosso:

Hai iniziato come trequartista.

"Il mio ruolo è cambiato definitivamente con José Mourinho, all'esordio in prima squadra. C'erano tanti indisponibili in una gara in casa contro il Verona, a quel punto il mister decise di buttarmi dentro e da lì sono cresciuto tanto".

Chi ti ha aiutato di più?

"Il più banale, Mourinho, che mi ha fatto esordire in Prima Squadra, ma penso che per arrivare a un determinato livello tutti sono stati importanti, anche chi sembra che lo è meno".

Cosa ti aspetti dall'avventura all'Inter?

"Mi aspetto di vivere una grande esperienza perché sono arrivato in un contesto molto grande e molto importante per me. È uno step importante per la mia carriera e spero di viverla al meglio"



Che emozione è stata esordire nel derby?

"Una grandissima emozione, è una partita dove tutto il popolo interista e la squadra ci tenevano tanto. Sono contento di aver esordito così, comunque il merito è anche di tutta la squadra, senza di loro non avrei fatto un esordio così"

Quanto è importante la vita di spogliatoio?

"L'ho notato qui all'Inter, alla Roma all'ultimo periodo era più facile avere rapporto con tutti essendo un giocatore 'anziano'. Qua mi hanno accolto tutti bene".

