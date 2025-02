Inter, Marotta: "Speriamo che il mercato estivo finisca prima dell'inizio del campionato, è in atto un confronto tra le leghe"

SKY SPORT - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro il Genoa, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati il numero uno del club nerazzurro si è soffermato sull'inizio del prossimo campionato, rivelando i dettagli di un confronto tra le leghe e la UEFA riguardante la possibile chiusura del calciomercato estivo prima dell'inizio della Serie A 2025/26. Ecco le sue parole.

Il campionato inizierà il 23-24 agosto, quando finirà il mercato estivo?

“È in atto un confronto tra le leghe. Come sapete è una cosa che dipende dalle leghe e dall’Uefa e non dai singoli club. Ci sono alcune federazioni che vogliono chiudere tutto entro Ferragosto e altre no. Il confronto entrerà nel vivo in questi giorni. L’auspicio è che ci sia uniformità e che si possa concludere il calciomercato prima dell'inizio dei campionati nazionali”.