Giudice sportivo: un turno di squalifica a Cristante, salta il Parma

Terminata la 24esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha diramato le decisioni prese. Per quanto riguarda la Roma, un turno di squalifica per Bryan Cristante: il centrocampista, già diffidato, è stato ammonito nel corso di Venezia-Roma e salterà la gara in casa del Parma. Da segnalare anche la terza sanzione per Celik e la prima per Gourna-Douath. Restano in diffida Mancini e Saelemaekers.

