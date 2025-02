Giudice Sportivo: Fabregas salta Roma-Como, nessuna sanzione per i giallorossi. Restano diffidati Mancini, Saelemaekers e Pellegrini

Terminata la 26esima giornata di campionato con i posticipi disputati ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla vittoria per 4-0 contro il Monza, non ci sono ulteriori sanzioni. Da segnalare, invece, la squalifica di Cesc Fabregas, il quale non sarà presente in panchina in Roma-Como. Restano diffidati, invece, Gianluca Mancini, Alexis Saelemaekers e Lorenzo Pellegrini.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE