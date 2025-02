FOTO - Roma-Napoli 0-1 HT

Allo Stadio Olimpico, prima della sfida di Coppa Italia col Milan in programma mercoledì, la Roma ospita il Napoli capolista. Ranieri sceglie il 4-3-3 dando un turno di riposo, almeno inizialmente, a Hummels, Paredes, Saelemaekers, Pellegrini, Dybala e Dovbyk. Gli ospiti passano in vantaggio al 29' con il gol dell'ex: Spinazzola, innescato in profondità da un lancio dalla difesa, supera Svilar col pallonetto. Nel finale la Roma va vicina al pareggio con il colpo di testa di Ndicka, parato da Meret. Gli scatti del primo tempo: