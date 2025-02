FOTO - Parma-Roma 0-1 HT

In attesa di scoprire il proprio destino in Europa League, la Roma scende in campo contro il Parma per la 25esima giornata di Serie A. Ampio turnover, proprio in vista della gara di giovedì con il Porto, per Claudio Ranieri che lascia a riposo Dybala e Dovbyk. Partita che inizia sulla falsa riga di quella di Oporto, con entrambe le squadre che si studiano. Il match si incendia al 29', quando Matias Soulé scappa via a Giovanni Leoni che lo sgambetta. Inizialmente l'arbitro Chiffi assegna il calcio di rigore ai giallorossi, ma, dopo un check del VAR la decisone cambia. Il fallo è infatti fuori dall'area e cambia anche il colore del cartellino del difensore del Parma, da giallo a rosso. Sulla punizione assegnata, è lo stesso Soulé a segnare con un gol bellissimo e a portare in vantaggio la squadra di Ranieri. Terminano così i primi 45 minuti. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.