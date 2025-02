Domani all'ora di pranzo la Roma sarà impegnata nel lunch match in casa del Venezia di Eusebio Di Francesco. I giallorossi sono partiti nel pomeriggio da Fiumicino alla volta del capoluogo veneto. Tutti a disposizione di Claudio Ranieri ad eccezione di Mats Hummels e Leandro Paredes come aveva già annunciato il tecnico in conferenza stampa.

