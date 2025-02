Fiorentina, Zaniolo: "Testa calda? Sono cose che avete sempre detto voi. Con la Roma mi sono lasciato un po' così..."

Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma e che negli ultimi tempi ha vestito le maglie di diverse squadre, l'ultima quella dell'Atalanta, si è trasferito a gennaio alla Fiorentina. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione.

Ha scelto Firenze per togliersi anche qualche etichetta sbagliata su di lei? In molti la definiscono una "testa calda".

"Sono cose che avete sempre detto voi. Ogni parte in cui sono andato... Non ho mai avuto problemi con allenatori, compagni e nessuno. Mi sono lasciato un po' così con la Roma... Ma so quello che valgo, per me conta che lo sappiano anche le persone come la mia famiglia, per il resto lo lascio dire a voi".

Qual è il suo rapporto con Bove?

"Edo lo conosco, è sempre pronto a darti una mano, non ha mai sbagliato un atteggiamento o detto una parola fuori posto. Anche fuori dal campo è un ragazzo simpatico e intelligente. Mi dispiace molto per quello che è successo, sarò sempre al suo fianco per dargli una mano. Sono qua con lui a sostenerlo sempre".