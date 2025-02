Conferenza stampa, RANIERI: "Torna Dovbyk, col Como come andare dal dentista senza anestesia. Futuro allenatore? Io consiglio, il presidente decide. De Rossi deve fare il suo percorso e poi tornerà" (VIDEO)

A due giorni da Roma-Como, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri parla in conferenza stampa. A partire dalla prossima sfida, poi, la squadra sarà impegnata per due settimane tra campionato e doppia sfida all'Atlethic Club per gli ottavi di Europa League.

Queste le parole del tecnico giallorosso:

Su Dovbyk, le sue condizioni e poi: va aspettato o è un ruolo su cui ragionare per il futuro per pensare in grande?

"Intanto godiamocelo, da domani dovrebbe tornare a disposizione. Poi vediamo, nel calcio si è sempre tutti sotto esame, tutti quanti: dal primo al 26° della rosa"

Si susseguono voci sulla panchina. È motivo di destabilizzazione interna e poi, nella scelta finale, il suo parere è quello che conterà di più?

"Mi hanno preso anche con questa mansione, io posso consigliare, poi sarà il presidente e la proprietà a dire questo o quello. Il mio compito è dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma. Fastidio? I ragazzi lo sanno, sanno che siamo tutti sotto esame, loro si devono impegnare, credo che abbiano sofferto l'inizio del campionato e ora stanno raccogliendo le loro qualità. A me non dà fastidio, credo neanche alla squadra, voi vi potete sbizzarrire perché ogni settimana tirate fuori un nome e siamo tutti contenti"

Fabregas, nonostante la giovane età, sarebbe già pronto per una panchina come la Roma?

"Non lo so se sarebbe pronto ma vi posso dire che questo ragazzo arriverà al top in 3-4 anni. E in più posso dirvi che il Como sarà il Parma degli anni '90, è una squadra destinata a salire tanto. Affrontare il Como adesso è come andare dal dentista senza anestesia. Questo è quello che mi aspetto domenica, sarà una partita difficilissima in cui dovremo stare super attenti ed essere super preparati ad ogni evenienza perché sono bravi, bravi, bravi"

Hummels come può essere gestito? Le sensazioni sul futuro del calciatore: la problematica famigliare può influire?

"Al ragazzo non chiedo tanto del futuro, gli ho detto che un giocatore come lui è un punto di riferimento e un esempio per tanti giovani. Poi sta a lui la scelta, bisogna rispettarlo in tutto e per tutto, se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi. Sulla gestione: dobbiamo giocare 3 partite a settimana, cerco di mettere quelli che reputo giusti per battere gli avversari. Non faccio conto ne sul nome, ne sullo stipendio ma guardo gli allenamenti e mi convinco di determinate scelte guardandoli giocare"

Non è un po' poco "suggerire" soltanto un allenatore? Uno della sua esperienza, alla sua età, deve soltanto suggerire...?

"Credo che la presidenza si fidi di me, dirò di ogni allenatore pregi e difetti. Poi saranno loro a chiedermi altre delucidazioni, se porto dei nomi è perché credo in questi nomi. Porterò dei nomi validi, che reputo tali per guidare la Roma. Credo che il presidente abbia anche il dovere di dire 'mi convince più questo o quell'altro'"

C'è un equivoco che si porta dietro da un po' di tempo: Daniele De Rossi può essere uno di quei nomi che può suggerire?

"Ho visto anche le interviste di Sabatini, io concordo: da quello che mi hanno detto è un grande allenatore. Deve fare il suo percorso, poi tornerà alla Roma più forte di quello che è stato qua"

Ha sondato dei nomi...

"Giuro che ho sondato soltanto le squadre che devo affrontare, altre cose non dovete chiedermele. Domenica ci aspetta una partita tremenda, ne abbiamo parlato troppo poco, guardate quel Nico Paz che fenomeno che è...con un allenatore spagnolo, che li conosce, che ha una certa filosofia stanno facendo bene, si sentono dentro al progetto. È una squadra che gioca molto bene e sono una squadra soprattutto..."

Interviene Castaldi: "Sul tema allenatore ha già risposto...". Interviene Ranieri: "Chiedetemelo alla prossima sosta".

Le avrei chiesto di Gasperini...

"Scrivete però, tanto una volta è Gasperini, un'altra è Allegri...riempire ogni giorno dei fogli non è facile. Nessuno ve lo dice? Se vi dicessi tizio, dopo 4 giorni avete riempito tutte le pagine. Invece ora avete la possibilità, quando non avete da scrivere, di dire 'ho saputo da Trigoria che è questo...'"

Ci spiega la logica che applica in alcune partite per le scelte?

"È difficilissimo che un giocatore, da quando inizia il campionato a quando finisce, un giocatore possa stare sempre allo stesso livello. La mia esperienza mi porta a dire che se un giocatore sta in 3-4 mesi in ottima forma, avrà un piccolo calo e lì bisogna capire se il suo calo può essere un peso oppure gli va dato un riposo come ho fatto con alcuni"

Angelino non ha potuto riposare in un ruolo un po' particolare

"Perché l'allenatore ha paura a fare dei cambi perché ha paura che si possano mandare dei messaggi come 'è finita la partita' e io non voglio"

Abbiamo visto Burdisso in tribuna contro il Porto. È un tifoso o un profilo che state valutando?

"Vado via io? L'ho visto anche a San Siro, continuiamo così, chi viene all'Olimpico lo accostiamo"

Gourna-Douath?

"Piano piano lo sto conoscendo meglio, gli sto dicendo alcune cose. Ora la squadra è come un orologio, funziona alla perfezione, come per tutti i nuovi devono entrare in sintonia con i compagni"

Avete intenzione di tenere Saelemaekers a prescindere dal riscatto di Abraham?

"Questo non dipende da me, posso dare giudizi tecnici ma quelli economici non mi appartengono"