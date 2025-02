Como, Fabregas: "Sergi Roberto? Punto a riaverlo a disposizione per il match contro la Roma"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Fiorentina, valida per la venticinquesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. Tra i vari temi trattati il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Sergi Roberto, il quale spera di recuperare per la gara contro la Roma (in programma nel weekend del 2 marzo, data e orario da confermare). Ecco le sue dichiarazioni: "Sergi Roberto? Puntiamo a riaverlo per la Roma, ma valutiamo con prudenza perché lo vogliamo pronto in vista di fine stagione".