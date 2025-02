Bologna, Di Vaio: "Il nostro obiettivo è tornare in Europa, ora anche la Roma è rientrata nella corsa"

DAZN - Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni della TV a pochi minuti dal fischio di inizio del match dei felsinei contro il Milan. Ecco le sue parole: "Per noi è un obiettivo provare a rientrare in Europa. Il gruppo si è allargato, è rientrata anche la Roma. Non è facile, lo sappiamo e stasera è un'opportunità. Per noi sarebbe importante tornare in Europa per dare continuità".