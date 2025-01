VIDEO - Ranieri sulle condizioni di Cristante: "Sicuramente lo rivedremo, spero di averlo disponibile per la prossima settimana"

A due giorni da Roma-Genoa, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma venerdì alle 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso ha fatto anche una panoramica sulle condizioni di Bryan Cristante: "Sicuramente lo rivedremo e sicuramente ci sto parlando. Lui ha ricominciato ad allenarsi, ora deve solo aumentare i carichi di lavoro sul campo. Deve riprendere il passo e mi auguro di averlo a disposizione dalla prossima settimana".

