VIDEO - Ranieri sui nuovi acquisti: "Cerco un giocatore da Roma e per la squadra che verrà"

A due giorni da Roma-Genoa, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma venerdì alle 20:45 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato anche sul calciomercato. Alla domanda su chi potrebbe essere il profilo trattato, il mister non ha avuto dubbi: "Non parlo di mercato e di giocatori che escono sui giornali. Chi l'ha detto che seguiamo questi giocatori? Io cerco giocatori da Roma e per la Roma che verrà. Sia a destra che a sinistra cerchiamo giocatori che sappiano giocare a 4 e a 5".

