VIDEO - Ranieri su Soulé: "Avrà un futuro roseo alla Roma. Gli chiedo di essere più pratico, ha tutto per riuscirci"

A due giorni da Bologna-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato su Matias Soulé. Ecco le sue parole: "Si applica molto e mi piace. Non ha fatto alcuna richiesta, sono convinto che avrà un futuro roseo alla Roma. Soulé è bravo, ma a me piacciono i giocatori pratici e lo chiedo anche a lui. Non può fare troppi tocchi, deve essere decisivo e lui ci arriverà perché ha tutto per riuscirci".