VIDEO - Ranieri e l'addio di Le Fée: "Sono dispiaciuto, è stato sfortunato. Futuro? Tornerà più maturo o incasseremo una plusvalenza"

A due giorni da Bologna-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sull'addio di Enzo Le Fée, trasferitosi al Sunderland con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 23 milioni. Ecco le sue parole: "Ieri mi ha salutato ed ero dispiaciuto. Gli ho detto che è stato sfortunato per i cambi di allenatore e io non l'ho mai potuto provare perché ho dovuto dare delle priorità, ma lui mi piaceva molto. Chi soffre troppo a stare qua, e io posso capirlo perché anche io da giocatore lasciai la Roma, può andare via per giocare. Le Fée è sceso di categoria come feci io, è andato lì perché conosce l'allenatore. Se non lo riscattano avremo un giocatore più maturo. In caso di addio, invece, la Roma incasserà una plusvalenza".