VIDEO - Ranieri e il mercato di gennaio: "Cerchiamo giocatori da Roma e che ci diano qualcosa in più"

A due giorni da Bologna-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sui movimenti in entrata nel corso della sessione invernale di calciomercato. Ecco le sue parole: "C'è un grande lavoro da fare e lo stiamo facendo, sappiamo che ci sono delle difficoltà e a gennaio dobbiamo trovare giocatori da Roma, ma non è detto che si trovino. Cerchiamo giocatori che ci diano un qualcosa in più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, i nuovi acquisti dovranno darci qualcosa in più".