VIDEO - Ranieri e il mal di trasferta della Roma: "Mancano pochi giorni alla vittoria fuori casa..."

A due giorni da Bologna-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Renato Dall'Ara, Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Tra i vari temi trattati il tecnico giallorosso si è soffermato sul mal di trasferta della squadra e dei risultati negativi accumulati in questi mesi. Ecco le sue parole: "Mancano pochi giorni alla vittoria fuori casa. Ogni partita che facciamo fuori casa e non vinciamo, ne manca una. Io sono per i grandi numeri e prima o poi deve arrivare questa vittoria".