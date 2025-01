VIDEO e AUDIO - Da "Una magia che ripaga la scelta di Ranieri" a "Troppo facile per il belga". I gol di Pellegrini e Saelemaekers raccontati dai radiocronisti

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers e inaugura il 2025 con un successo fondamentale. I giallorossi hanno chiuso la pratica in 18 minuti e nel corso della partita sono stati in grado di gestire il doppio vantaggio rischiando soltanto in un paio di occasioni. Gustiamoci i momenti migliori di alcune radiocronache del derby vinto dagli uomini di Ranieri.

CANALE YOUTUBE ROMA

"Saelemaekers, dentro il pallone per Pellegrini al limite, la mette giù, Pellegrini, finta, Pellegrini!! Lorenzooo!"

"Quattro contro quattro avanza Paulo c'è anche Dovbyk con Saelemaekers, palla per lui, Saelemaekers in area, Saelemaekers, Provedel, Saelemaekers!! 2-0! Alexis! Roma 2 Lazio 0".

TELE RADIO STEREO

"Mamma mia Lorenzo! Hai trovato l'incrocio con il destro, nulla da fare per Provedel e la Roma la sblocca. La scelta a sorpresa di mister Ranieri viene prontamente ripagata".

"E' partito Paulo, progressione, Paulo a destra per Saelemaekers, in area Saelemaekers, il tiro la parata e poi Alexis! Saelemaekers! Roma 2 Lazio 0".

MANA MANA SPORT

"Saelemaekers uno contro uno con Tavares in area di rigore, il cross Pellegrini, al limite arriva anche Dybala, c'è anche spazio per calciare! Gol! Il capitano, la mette Lorenzo, la mette lui! Un gol straordinario, sotto l'incrocio".

"Dybala va da Saelemaekers, area di rigore vai Alexis, Saelemaekers il sinistro, Provedel, gol!! Straordinario Dybala per Saelemaekers e stavolta bravissimo anche Dovbyk: è partita da lì l'azione".

RADIO ROMANISTA

"Sulla destra per Saelemaekers, duello, il cross dentro, Pellegrini in area di rigore, vediamo qui Pellegrini, Pellegrini!! Lorenzo Pellegrini! Cosa hai tirato fuori da quel cilindro! L'hai disegnata tu, l'hai sognata stanotte! L'hai messa in porta dopo dieci minuti! Il gol più bello non potevi segnarlo tu Lorenzo!".

"Dybala a destra per Saelemaekers in area di rigore, Saelemaekers fino in fondo, la parata poi il tiro gol! Alexis Saelemaekers! Ma che sta succedendo? Incredibile! Buco difensivo della Lazio, si invola Dybala che apre uno scenario apocalittico per la difesa della Lazio perché Saelemaekers si invola a tu per tu con Provedel, il primo tentativo va a vuoto ma il secondo è troppo facile per il belga!".

DAZN

"Palla lateralmente per Saelemaekers, Saelemaekers cross, Pellegrini dentro l'area, Pellegrini sposta, Pellegrini! Si riprende la Roma così! Nella notte più importante! Lorenzo Pellegrini, 1-0!".

"Dovbyk, gran lavoro, si è inserito Paulo Dybala, dall'altra parte c'è Saelemaekers libero, riceve, bel controllo, con la punta e poi due volte! Saelemaekers! In diciotto minuti uno-due della Roma!".

RETESPORT

"Saelemaekers, ottima qui la giocata dei tre, Saelemaekers palla dentro per Pellegrini, si gira Pellegrini a giro! Sotto l'incrocio dei pali! Lorenzo Pellegrini! Una magia al minuto 11 che ripaga la scelta di Claudio Ranieri! Era stato lui a propiziare la genesi dell'azione con quel tocco illuminante per Dybala".

"Dybala attenzione, li spacchiamo in due, Dybala arriva sulla destra Saelemaekers dentro l'area, Saelemaekers con la punta, parata, gol!! Alexis Saelemaekers! Al 18' minuto è già 2-0 per noi. Roma letale in contropiede, ancora una volta ha uccellato la difesa laziale con questa ripartenza velocissima".