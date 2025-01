Udinese-Roma, vittoria in rimonta con due rigori: non accadeva da dicembre 2006

Dopo 9 mesi la Roma torna a vincere in trasferta. I giallorossi battono in rimonta l'Udinese nella 22esima giornata di campionato: termina 2-1 grazie ai gol dal dischetto di Pellegrini e Dovbyk. Come fa sapere il portale di statistiche, la Roma ha rimontato e poi vinto una partita grazie a due rigori in Serie A per la prima volta dal 2 dicembre 2006: in quel caso l'avversario era l'Atalanta e il marcatore di entrambi i rigori Francesco Totti.

