UDINESE-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Rensch subito titolare, dal 1' anche Baldanzi e Pellegrini. Dybala in panchina (FOTO e VIDEO)

La Roma è chiamata a sfatare il tabù trasferta e oggi alle ore 15 affronta l’Udinese al Bluenergy Stadium nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Proprio in questo stadio i giallorossi ottennero l’ultima vittoria lontano dall’Olimpico e accadde nel lontano 25 aprile. Le due squadre sono separate da un punto (capitolini a quota 27 e friulani a 26) e si trovano rispettivamente al nono e al decimo posto in classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE: Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

A disp.: Selvik, Padelli, Kamara, Atta, Sanchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Pejcic.

All.: Runjaic.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk.

A disp.: De Marzi, Gollini, Dahl, Hummels, Abdulhamid, Cristante, Paredes, Soulé, Dybala, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

All.: Ranieri.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Mondin - Bercigli. IV Ufficiale: Arena. VAR: Serra. AVAR: Maresca.

PREPARTITA

14:00 - L'Udinese annuncia la formazione ufficiale.

13:48 - Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora svela la formazione della Roma.

12:50 - Una panoramica dello spogliatoio della Roma al Bluenergy Stadium.