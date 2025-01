Udinese-Roma, i convocati di Ranieri: torna Cristante, out Hermoso. Ok Rensch e Gollini

Dopo la sconfitta europea contro l'AZ, domani pomeriggio la Roma farà visita all'Udinese per sfatare il tabù trasferta, proprio sul campo dove vinse l'ultima volta fuori casa lo scorso aprile. Buone notizie per Claudio Ranieri, che dopo quasi due mesi potrà contare di nuovo su Bryan Cristante. Torna anche Lorenzo Pellegrini, out invece Mario Hermoso, in trattativa con il Bayer Leverkusen. Prima chiamata per i nuovi acquisti Rensh e Gollini.