UDINESE-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma vuole spezzare la maledizione in trasferta e oggi torna al Bluenergy Stadium, proprio lì dove ottenne l’ultimo successo lontano dall’Olimpico (25 aprile 2024): alle ore 15 i giallorossi affronteranno infatti l’Udinese di Runjaic nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da un punto (capitolini a quota 27 e friulani a 26) e si trovano rispettivamente in nona e decima posizione in classifica.

DOVE VEDERE UDINESE-ROMA IN TV E IN STREAMING

Udinese-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE: Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

Diffidati Roma: Mancini, Cristante, Koné, Saelemaekers.

LE QUOTE

UDINESE-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.25 3.25 2.25 SISAL 3.25 3.25 2.25 PLANETWIN365 3.25 3.25 2.20 SNAI 3.25 3.30 2.25

