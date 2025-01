Udinese, lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra per Ehizibue: salta la Roma

Tegola per l'Udinese. Infortunatosi nel match contro l'Atalanta, Kingsley Ehizibue si è sottoposto nella giornata odierna a degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra. L'esterno dei friulani dovrà rimanere ai box per circa due settimane, motivo per cui salterà la partita contro la Roma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica 26 gennaio alle ore 15. Ecco il report medico: "Udinese Calcio comunica che Kingsley Ehizibue ha riportato, all’esito degli esami strumentali, una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra.

Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

(udinese.it)

