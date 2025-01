In seguito alla vittoria nel Derby della Capitale la Roma è pronta a tornare in campo e lo farà domenica alle ore 18 in casa del Bologna nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Domani, a due giorni dalla gara, Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa: appuntamento alle 13:30 al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.